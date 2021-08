KAYAALP’E KARŞILAMA

Saat 09.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, antrenörü Akif Canbaş, eşi Zeynep ve kızı Vera Kayaalp, ASKİ Spor Kulübü'nün milli sporcuları ve idarecileri katıldı. Rıza Kayaalp, ‘’En büyük hedefim kariyerimde eksik olan altın madalyayı alabilmekti ama yine nasip olmadı. Artık bizim için altın madalya dışındaki madalyayalar üzücü oluyor. Kariyerimde şampiyonluklar kazanmış bir sporcu olarak tek hedefim olimpiyat altın madalyasını kazanmaktı. Ülkemiz için buna da şükür diyoruz. Bundan sonra devam edip, alamadığımız o altın madalyayı almak en büyük arzum ama 2024'de de az bir süre var. İnşallah oraya güçlü bir şekilde gitmek isterim. Yoksa içimde büyük bir ukde kalacak. Şimdiye kadar vatanıma, milletime en iyi şekilde hizmet ettiğimi düşünüyorum. Sağlık olsun, yine olmadı. Bundan sonraki madalyaları alabilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah ülkemize daha çok madalya kazandırırlar. 32 yaşındayım, güreşin son evreleri ama iki üç sene daha sabredeceğiz artık. Elimizden geleni yapacağız. Gücümüzü koruyacağız. Bir kez daha denemek için kolları sıvayacağız’’ dedi.

Tokyo’da düzenlenen Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanan Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, ‘’Tabi ki ben buraya altın almak için gitmiştim çok çalışmıştım. Ama yine nasip olmadı. Bir rakibimiz var kaç olimpiyattır ona takılıyoruz. Burada da aslında yapacağıma inanıyordum ama olmadı. Olsun yapacak bir şey yok nasibimizde yok. 2024'ü denemek istiyorum, eğer altın madalya alsaydım bırakacaktım. Ama denemek istiyorum. Belki de bu Paris'te 4'üncü madalyam altın olacak. Çalışacağım ve gerekeni yapacağım. Hayırlı, uğurlu olsun ülkemize. İnşallah yeni madalyalar daha gelecek ülkemize’’ diye konuştu. Yozgat’ın yengesi olan Yasemin Adar’ın madalya kazanmasını çok istediğini ve bunu başardığını dile getiren Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, ‘’Onun madalya almasına çok sevindim. Avrupa ve Dünya'da şampiyonu olmuş bayan güreşçimizin olimpiyatlarda madalya almaması beni çok üzerdi. Madalya almak için seremoniye çıktım ama aklım onun maçındaydı. Onun madalya kazanmasına kendimden daha çok sevindim’’ şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ise yaptığı açıklamada, ‘’Rıza şampiyon bir pehlivan. Her türlü başarıyı göstermiş bir kardeşimiz. Avrupa, dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda tarihi bir duruma imza atmış. Biz ona inanıyoruz, güveniyoruz. Başarılarının devam edeceğini biliyoruz. Ben bugün Rıza'yı karşılamaya gelen sporcu genç kardeşlerimiz sesleniyorum; bu karşılamayı örnek alın, inşallah her birinizi burada böyle karşılayalım. Her yönüyle örnek bir kardeşimiz. Kendisi üzgün, bir keyifle karşılıyoruz onu’’ diye konuştu. Diğer yandan Türkiye Güreş Federasyonu Rıza Kayaalp için üzerinde Rıza Kayaalp'in başarılarıyla resminin olduğu özel bir otobüs hazırlattı.

YOZGATLILAR DA KARŞILADI

Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’i Japonya dönüşü Yozgat’tan giden heyet karşılayarak şampiyon güreşçiyi tebrik ettiler. Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya alan Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp müsabakalar sonrasında Türkiye’ye döndü. Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde eğitim gördüğü dönemde Antrenörü olan Beytullah Karadavut ile güreşçi arkadaşları tarafından karşılanan milli güreşçi duygulu anlar yaşadı. Türkiye’de son günlerde çıkan orman yangınları hakkında konuşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, ‘’Öncelikle çok geçmiş olsun. Ülkemiz büyük yangınlarla mücadele ediyor. İnşallah en kısa zamanda bütün yangınlar söndürülerek ve yağmurların yağmasıyla birlikte tekrardan eski yanan yerlerimiz inşallah yeşerir. Tekrardan oksijenimiz olurlar’’ dedi.