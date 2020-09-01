Kayaalp ve Akgül adına SPOR KOMPLEKSi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor şampiyon güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül adına son derece modern bir güreş salonu açtı. Ankara Batıkent'te bulunan ve Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip, dünyada sadece 3 adet bulunan akıllı tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Özcan, ASKISPOR başkanı Yüksel Arslan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Güreş Federasyonu As Başkanı Süreyya Yoğurtçu, Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, ASKISPOR kulübü genel Koordinatörü Emre Özmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Bürokratları, Belediye meclis üyeleri ve ASKISPOR kulübü güreşçileriyle antrenörleri katıldı. Yozgatlı milli güreşçi dünya ve Avrupa şampiyonu Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, yaptığı açıklamada Allah'a hamdolsun başta Türk sporu ve Türk güreşi Ankara Batıkent'te son derece modern bir tesis kazandığını söyledi. Kayaalp, ‘’Bu tesisi Türk güreşine kazandıran ayrıca da bu spor kompleksine Taha Akgül ile birlikte binim adını layık gören başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Kulüp Başkanımız Yüksel Arslan'a, Genel koordinatörümüz Emre Özmen'e ve aynı zamanda bundan önceki dönemde güreşe ve bizlere emek vermiş belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerine ve tüm belediye bürokratlarına şükranlarımızı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biz bu tesiste daha nice yeni şampiyonlar çıkaracağız bunun da sözünü veriyoruz. Allah hayırlı eylesin’’ dedi.