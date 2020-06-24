Kayaalp ve Adar’dan ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun pandemi sürecinden sonra kabul ettiği ilk branş milli güreşçiler oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçiler Yasemin Adar, Rıza Kayaalp ile Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile bir araya geldi. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde Bakan Kasapoğlu, milli sporcular ile gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat hazırlıkları ve pandemi sürecinde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi. Sporculardan antrenmanları ve hazırlık süreçleri ile ilgili bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.