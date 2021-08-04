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Kayaalp üç olimpiyat madalyasından dolayı mutlu

Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, 3 olimpiyat madalyası sahibi olan ikinci sporcu olduğu için mutlu.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:37
Kayaalp üç olimpiyat madalyasından dolayı mutlu

Tokyo’da devam eden Yaz Olimpiyatlarında hedeflediği altın madalyayı kazanamasa da bronz madalya ile teselli bulan Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp madalya töreni sonrasında, TRT Spor kanalında açıklamalarda bulundu. Tokyo olimpiyatlarından altın madalya kazanacağına çok inandığını ve çok çalıştığını söyleyen Kayaalp, ‘’Herhangi olumsuzluklar olsa da olmasa da her şeyimle buraya konsantre olmuştum. Ama mücadele etmememe rağmen yarı finali kaybettim. Üzülmenin zamanı değil dedim sonuçta ülkemizin madalyaya ihtiyacı var. O madalyayı almam lazım ki madalya sayımız çoğalsın ve elimden gelen konsantreyle bugün maça çıktım. Ayağımın sakat olmasına rağmen 4 maçtır sakattı ama iyice çoğalmıştı nüksetti ondan sonra saldıramadım rakibe. Ama ülkemizin madalyaya ihtiyacı olduğundan dolayı ayağımda kopsa bu maçı alacaktım. Geride olsam saldıracaktım ağrıya sızıya bakmaksızın. Şükürler olsun 3. Kez ülkeme olimpiyat madalyası kazandırdım. Tabi ekranları başında bizi izleyen, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Her şey onlar için. Keşke onlara Olimpiyat şampiyonu sevinci yaşatsaydım. O kadar çok şampiyonluklarım var ki şunu diyebilseydim Allah’ım şükürler olsun bana sonunda Olimpiyat Şampiyonluğunu da nasip ettin diyebilseydim. Şimdi nasip etmesi daha iyi olacaktı. Bir sürü Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandırdım ülkeme. Ama olsun bundan sonraki önümüzdeki sürece bakacağız. Ülkeme hayırlı olsun. Destekleyen dua eden herkese teşekkür ediyorum. Buradan Yozgat’taki aileme selamlarımı gönderiyorum. Evde eşim ve kızım büyük ihtimal beni destekliyordur. Avrupa şampiyonluğunu yaşadığımda onun büyük bir sevinci vardı istiklal marşımızı söylerken, belki bu seferlik İstiklal marşımızı söyletemeyeceğiz ama yine kürsiye çıkarak sevindireceğiz çocuğumuza karşı gerçi daha 11 aylık. Buradan hepsini öpüyorum. Allaha şükürler olsun ülkeme hizmet edebildiysek ne mutlu bize tek gayemiz elimizden gelen her şeyi, terimizi ülkemiz adına dökebilmekti. İnşallah bundan sonraki arkadaşlarımız bol altın madalya kazanır da ülkemizi gerektiği yerlere taşırlar’’ dedi.

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