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Kayaalp, Tuna’yı ziyaret etti

YOZGAT’ın gururu Rıza Kayaalp, Avrupa ve Dünya şampiyonu olan takım arkadaşlarıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı makamında ziyaret etti.

Kayaalp, Tuna’yı ziyaret etti

YOZGAT’ın gururu Rıza Kayaalp, Avrupa ve Dünya şampiyonu olan takım arkadaşlarıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı makamında ziyaret etti.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Kayaalp, Tuna’yı ziyaret etti

Son yıllarda elde ettikleri büyük başarılarla adlarından sıkça bahsettiren Avrupa Dünya şampiyonu Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile bir araya geldi. Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ sporun sporcuları olan iki güreşçi başkanla koyu bir güreş sohbeti yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna iki sporcumuzun Ülkemizi Ata sporumuz olan Güreşte Dünya’da en iyi şekilde temsil etiğini belirterek, “Türk güreşinin ve sizlerin başarıları bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bizlerde sizlere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi. 
Sohbetin ardından güreşçilerimiz Başkan Tuna’ya milli takım tişörtü hediye ettiler.
 

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