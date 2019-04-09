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Kayaalp, rekor için Bükreş’te

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, A Milli Güreş takımı ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te dün başlayan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10’uncu kez Avrupa Şampiyonluğu için mindere çıkacak.

Kayaalp, rekor için Bükreş’te

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, A Milli Güreş takımı ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te dün başlayan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10’uncu kez Avrupa Şampiyonluğu için mindere çıkacak.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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Kayaalp, rekor için Bükreş’te

Grekoromen stil 130 kiloda Türkiye'yi temsil edecek olan Rıza Kayaalp, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için mindere gelecek. Rıza Kayaalp, Bükreş'te kürsünün zirvesinde yer alması halinde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olarak tarihe geçecek. Geçen yıl Dağıstan'da 8. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevini yürüten eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etmişti.

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