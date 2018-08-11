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KAYAALP RAHATLAYACAK

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Spor Vadisi bölgesinde yapımı devam eden Sporcu Fabrikası binasının da bitmek üzere olduğunu vurguladı.

KAYAALP RAHATLAYACAK

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Spor Vadisi bölgesinde yapımı devam eden Sporcu Fabrikası binasının da bitmek üzere olduğunu vurguladı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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KAYAALP RAHATLAYACAK

Önümüzdeki günlerde geçici kabulünü gerçekleştireceklerini anlatan Güneşer, ‘’Oranın da tefrişatını yaparak Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yapılan antrenmanlarımızı tamamına yakınını oraya kaydıracağız. Orada şuanda 5 tane antrenman salonumuz var. Bunlardan 4 tanesini ferdi sporlar için bir tanesini de takım sporları için tahsis edeceğiz. Orada Güreş, şuanda gelmediler ama Eylül Ekim ayı içerisinde yeni antrenörler gelecek o antrenörlerimiz ile birlikte Halter, Boks, Masa Tenisi branşlarımızı da olacak. Bunlarla birlikte branşlarımızı da arttıracağız. Orada güreş ile birlikte tekvando, judo, jimnastik, batminton, masa tenisi, voleybol, basketbol, boks, halter gibi branşların antrenmanları için öncelikli olarak Sporcu fabrikasındaki antrenman sahalarımızı kullanacağız. Aynı zamanda da Gençlik Merkezimizin de orada bir salonu var onu da aynı şekilde kullanacağız. Sporcu Fabrikası salonlarının devreye girmesiyle Rıza Kayaalp Spor Salon’u rahatlayacak. Tribün altı antrenman sahalarımız olmasına karşılık ihtiyacımızı karşılıyordu. Eğer Sporcu Fabrikasındaki Antrenman sahamız yeterli olmazsa yine buraları kullanmaya çalışacağız. Ama öncelikli hedefimiz Sporcu Fabrikasını doldurmak ve insanlarımızı oraya çekerek orasını daha spor yapılır bir halde insanları oraya alıştırmak amacımız. Yani ayağı oraya çekeceğiz ve sporcularımız orada daha iyi şartlarda antrenmanlarını yapacaklar. O bölgede Yüzme Havuzu, Antrenman sahalarımız ve Gençlik Merkezimiz aynı bölgede olacak. Şuanda projesi bitmek üzere 200 kişilik gölet üzerine kamp eğitim merkezimiz yapılacak ve o bölgede bizim 4 tane tesisimiz olacak’’ dedi.

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