Kayaalp panele katıldı

Mut Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü başarılı sunucu Emre Tilev’in yaptığı panelde, Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp, Yıldızlar Dünya ve Avrupa Şampiyonu Hamza Karaca, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonu Oğuz Gönder, Kırkpınar Başcazgırı Şükrü Kayabaş konuşmacı olarak yerini aldı. Dağıstan Özerk Bölgesi’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen stil 130 kiloda Rus rakibini alt ederek Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, öğrencilere güreşe başlama serüvenini anlatarak, başarı hikayelerini paylaştı. Düzenlenen panel dolayısı ile Başkan Kocamaz’a teşekkür ederek, Mersin’de yaşayan gençlerin şanslı olduğunu belirten Kayaalp, "Biz güreşe başladığımızda örnek aldığımız şampiyon ağabeylerimizle buluşabileceğimiz bir ortam olmamıştı. Biz de şampiyon ağabeylerimizden öğüt almak isterdik ama bizim öyle bir şansımız olmadı. Ama biz Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde şampiyon olarak sizlerle buluşabiliyoruz. Başarıya giden yolda en önemli destekçi ailedir. Yol zor bir yol, beklenti çok. Bunu başarmak için çok çalışıp, kendinize inanmanız gerekiyor. Bu konuda eğitim de oldukça önemli. Güreşe ilgisi olan arkadaşlarımız eğitim aldığı sürece inşallah bu ülkeye nice Avrupa ve dünya olimpiyat şampiyonları geleceğine inanıyorum. Ülkemizin bu başarılara ihtiyacı var. Yılmak yok. Yeni başarılar kazanmak için çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

