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Kayaalp Olimpiyat şampiyonu oldu

VATANİ görevini yerine getirmek üzer Askere giden ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Çin’in Wuhan kentinde düzenlenen 7. Dünya Askeri Olimpiyat Oyunlarına katılan Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp olimpiyat şampiyonu oldu.

Kayaalp Olimpiyat şampiyonu oldu

VATANİ görevini yerine getirmek üzer Askere giden ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Çin’in Wuhan kentinde düzenlenen 7. Dünya Askeri Olimpiyat Oyunlarına katılan Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp olimpiyat şampiyonu oldu.

25 Ekim 2019 Cuma 00:00
Kayaalp Olimpiyat şampiyonu oldu

Avrupa Dünya Şampiyonumuz 130 kiloda güreşen Yozgatlı Rıza Kayaalp Olimpiyat Oyunlarının finalinde Estonya’dan Heiki Nabi’yim 3-1 yenerek Olimpiyat oyunları şampiyonu oldu. Rıza Kayaalp ilk turda Asya Şampiyonu İranlı Amin Mirzazadeh Mohammed'i 5-2, Çeyrek Finalde Kazakistan'da yendiği Alman Eduard POPP'i 5-1, yarıfinalde ise Avrupa 2’incisi Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi 9-0 sayı tuşuyla yenerek finale yükseldi. Güreşçimiz Altın Madalya için finalde karşılaştığı daha önce Paris'te Dünya Şampiyonası finalinde ve bu sene Bükreş'te Avrupa'da yendiği 2 kez Askeri Dünya Şampiyonu Estonyalı Heiki Nabi'yi de 3-1 yenerek Askeri Olimpiyat Oyunlarında Şampiyon olarak altın madalya kazandı. “Barış Pınarı “ operasyonunda mücadele eden Mehmetciklerimiz için mindere çıkan Asker güreşçilerimiz toplam 5 madalyanın sahibi olurken iki kez de İstiklal Marşımızı okuttular.

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