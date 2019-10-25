Kayaalp Olimpiyat şampiyonu oldu

Avrupa Dünya Şampiyonumuz 130 kiloda güreşen Yozgatlı Rıza Kayaalp Olimpiyat Oyunlarının finalinde Estonya’dan Heiki Nabi’yim 3-1 yenerek Olimpiyat oyunları şampiyonu oldu. Rıza Kayaalp ilk turda Asya Şampiyonu İranlı Amin Mirzazadeh Mohammed'i 5-2, Çeyrek Finalde Kazakistan'da yendiği Alman Eduard POPP'i 5-1, yarıfinalde ise Avrupa 2’incisi Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi 9-0 sayı tuşuyla yenerek finale yükseldi. Güreşçimiz Altın Madalya için finalde karşılaştığı daha önce Paris'te Dünya Şampiyonası finalinde ve bu sene Bükreş'te Avrupa'da yendiği 2 kez Askeri Dünya Şampiyonu Estonyalı Heiki Nabi'yi de 3-1 yenerek Askeri Olimpiyat Oyunlarında Şampiyon olarak altın madalya kazandı. “Barış Pınarı “ operasyonunda mücadele eden Mehmetciklerimiz için mindere çıkan Asker güreşçilerimiz toplam 5 madalyanın sahibi olurken iki kez de İstiklal Marşımızı okuttular.