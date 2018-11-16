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Kayaalp, öğrencilerle buluştu

DÜNYA ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat’ta lise öğrencileriyle söyleşide buluştu.

Kayaalp, öğrencilerle buluştu

DÜNYA ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat’ta lise öğrencileriyle söyleşide buluştu.

16 Kasım 2018 Cuma 08:41
24 Okunma
Kayaalp, öğrencilerle buluştu

Rıza Kayaalp, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlediği söyleşide, başarı hikayesini anlattı. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, başarılı bir sporcu olarak her zaman yaptığı gibi bugün de öğrenci kardeşleriyle bir araya geldiğini belirtti. Lise öğretmeninin davetine icabet ettiğini aktaran Rıza Kayaalp, kazandığı başarıları, geçtiği yolları ve bu yollardan geçerken neler yaşadıklarını öğrencilere anlatıp, örnek olmak istediğini vurguladı.

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Kayaalpöğrencilerle Buluştu
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