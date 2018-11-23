Kayaalp öğrenciler ile buluştu

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci gurubunun Gençlik ve Spor Bakanlığına sunmuş olduğu ve Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunan ‘’Bilinçli ve güçlü kızlar, aydınlık ve güçlü yarınlar’’ Projesi kapsamında kız öğrenciler ile buluşan Kayaalp, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Spora nasıl başladığı hakkında konuşan Milli Güreşçi, Sporun genç kızlarımızda yaşam tarzı haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Genç kızların sportif faaliyetlere katılımlarının arttırılması için daha farklı çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizen Kayaalp, genç kızlarımızın hayal dünyalarında 1. sırada sporun olması gerektiğini söyledi.

HEDEF OLİMPİYAT: Kayaalp, birçok Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde ettiğine işaret ederek, "Bu kez kendime 2020 yılında Japonya’da yapılacak olimpiyat oyunlarını hedef seçtim. Gücüm, kuvvetim yerindeyken o olimpiyat madalyasını ülkemize getireceğim’’ dedi.

Yozgat’a geldiğinde okul davetlerini geri çevirmeden öğrencilerle bir araya geldiğini dile getiren Kayaalp, "Gençlerimize, iyi bir geleceğe sahip olmaları, annelerine, babalarına, vatana, millete, hayırlı evlat olmaları için ne gerektiğini, benim de aynı yollardan geçtiğimi söylüyorum. Hedeflerini büyük koymaları ve onun için çok çalışmaları gerektiğini anlatıyorum. Öğrenci arkadaşlarımız da ileride şampiyon bir sporcu ya da iyi bir mesleğe sahip olurlar’’ diye konuştu.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Musa Doğançay ise, Kayaalp’e teşekkür ederek, “Bizleri kırmayarak okulumuza gelen ve öğrencilerimizle buluşan şampiyonumuz ve gururumuz Rıza Kayaalp’e teşekkür ediyorum. Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat ikinci güreşçimizin başarısı takdire şayandır. Okulumuz öğrencileri ile bir araya gelerek başarılarını anlatması ve öğrencilerimizin de Rıza Kayaalp’i kendilerine model almaları çok önemli. İnşallah öğrencilerimiz arasından da böyle başarılı sporcular çıkar” şeklinde konuştu.