Kayaalp öğrenciler ile buluştu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda bronz madalya elde eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Hakkında Uyarılması ve Spora Yönlendirilmesi’ projesi doğrultusunda Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Yozgat Güreş Eğitim Merkezinde yetişen ve Türkiye'ye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 35’e yakın madalya kazanan Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp, öğrencilere madalya koleksiyonunda sadece olimpiyat altın madalyasının eksik olduğunu söyledi. 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedefinin altın madalya olduğunu belirten Kayaalp, bunun için çok çalışacağını ifade etti. Öğrencilere ne olursa olsun kendilerini geliştirme tavsiyesinde bulunan Kayaalp, ‘’Ne olursa insanın kendisini bozmaması lazım. Bazı şeyler için kibirlenmemek gerekiyor. İnsanın nereden geldiğini unutmaması lazım, ne kadar büyük başarılar kazanırsam kazanayım hiçbir zaman nereden geldiğimi unutmadım’’ dedi.

Kayaalp, yaptığı işle alakalı pişmanlığı olmadığına dikkati çekerek, ‘’Herkesin bir yeteneği olduğuna inanıyorum. Önemli olan onu gün yüzüne çıkarabilmek, bir öğrenci matematiği yapamıyor diye hiçbir şeyi yapamayacak anlamına gelmiyor. Burada yeteneği ortaya çıkarmada herkese sorumluluk düşüyor’’ diye konuştu.

Kayaalp, konuşmasının ardından ay-yıldızlı forma hediye ettiği öğrencilerle fotoğraf çektirip, soruları yanıtladı.