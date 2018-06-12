Kayaalp ödüllendirildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis 2. Başkanvekili Nail Çimen yönetiminde toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, 3 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Rusya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda madalya alan Avrupa Şampiyonlarına çeşitli ödüller dağıtıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın şampiyonların ödüllendirilmesi konusunda “imkanlar ölçüsünde gereğini yapacağız” demesinin ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar ile Milli güreşçilere ev ev Cumhuriyet altını ödülü verildi.

TOPÇU’NUN KONUĞU OLDULAR

Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, arkadaşları ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun konuğu oldular. Yozgat güreşçi Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Soner Demirtaş’ı makamında kabul eden Topçu, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen turnuvadan altın madalyayla dönen milli güreşçilere Yerli Düşünce Derneği adına altın hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere, spora ve sporcuya verdiği önemin meyvelerini uluslararası turnuvalardaki şampiyonluklarla alındığını belirten Topçu, “Aslanlarımız İstiklal Marşımızı dinlettirip, bayrağımızı göndere çektiriyor ve ülkemize madalyalar ile dönüyorlar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlığın, federasyonun, antrenörlerimizin destekleri ve milletimizin duası hep onlarla. Yerli Düşünce Derneği olarak naçizane hediyemizle milletimizin şampiyonlarımıza olan şükran ve sevinç ifadesini bir STK olarak ifade etmek istedik. Şampiyona öncesi onları antrenman esnasında ziyaret ederek altın madalya sözü almıştım. Onlar sözünü tuttu, bize bu gururu yaşattı’’ dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÖZ İSTEDİ

Yozgatlı Milli güreşçi, Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki gün bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçiden 2020 Olimpiyatlarında altın madalya ile Türkiye’ye denmesini istedi. Yozgatlı Milli Güreşçi Kayaalp ise altın madalya sözünü verdi.

