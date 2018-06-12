Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95264
ALTIN
190.892
DOLAR
4.5692
STERLİN
6.1140
EURO
5.3844

Kayaalp ödüllendirildi

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, 8’inci kaz kazandığı Avrupa Şampiyonluğu sonrasında Ankara Büyük Şehir Belediye Meclisi tarafından bir ve Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Kayaalp ödüllendirildi

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, 8’inci kaz kazandığı Avrupa Şampiyonluğu sonrasında Ankara Büyük Şehir Belediye Meclisi tarafından bir ve Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

12 Haziran 2018 Salı 07:00
281 Okunma
Kayaalp ödüllendirildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis 2. Başkanvekili Nail Çimen yönetiminde toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, 3 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Rusya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda madalya alan Avrupa Şampiyonlarına çeşitli ödüller dağıtıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın şampiyonların ödüllendirilmesi konusunda “imkanlar ölçüsünde gereğini yapacağız” demesinin ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar ile Milli güreşçilere ev ev Cumhuriyet altını ödülü verildi. 
TOPÇU’NUN KONUĞU OLDULAR
Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, arkadaşları ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun konuğu oldular. Yozgat güreşçi Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Soner Demirtaş’ı makamında kabul eden Topçu, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen turnuvadan altın madalyayla dönen milli güreşçilere Yerli Düşünce Derneği adına altın hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere, spora ve sporcuya verdiği önemin meyvelerini uluslararası turnuvalardaki şampiyonluklarla alındığını belirten Topçu, “Aslanlarımız İstiklal Marşımızı dinlettirip, bayrağımızı göndere çektiriyor ve ülkemize madalyalar ile dönüyorlar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlığın, federasyonun, antrenörlerimizin destekleri ve milletimizin duası hep onlarla. Yerli Düşünce Derneği olarak naçizane hediyemizle milletimizin şampiyonlarımıza olan şükran ve sevinç ifadesini bir STK olarak ifade etmek istedik. Şampiyona öncesi onları antrenman esnasında ziyaret ederek altın madalya sözü almıştım. Onlar sözünü tuttu, bize bu gururu yaşattı’’ dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÖZ İSTEDİ
Yozgatlı Milli güreşçi, Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki gün bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçiden 2020 Olimpiyatlarında altın madalya ile Türkiye’ye denmesini istedi. Yozgatlı Milli Güreşçi Kayaalp ise altın madalya sözünü verdi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
GEÇ KALMADIK!
GEÇ KALMADIK!
5 bin öğrenci yetenek taramasından geçti
5 bin öğrenci yetenek taramasından geçti
Yaz Spor Okulları tanıtımına devam
Yaz Spor Okulları tanıtımına devam
JENERASYON ÇOK iYi
JENERASYON ÇOK iYi
Milli Sporcunun acı günü
Milli Sporcunun acı günü
Bedeli 22 bin lira
Bedeli 22 bin lira

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim