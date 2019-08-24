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Kayaalp, milli takımda

GREKO-Romen Güreş Milli takım kadrosunda hemşerimiz Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel de yer aldı.

Kayaalp, milli takımda

GREKO-Romen Güreş Milli takım kadrosunda hemşerimiz Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel de yer aldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Kayaalp, milli takımda

14-22 Eylül tarihleri arasında Kazakistan’ın Başkenti Astana’da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonasında mücadele edecek olan Greko-Romen güreş milli takım kadrosu açıklandı. Ülkemizi zorlu şampiyonada;  55 Kiloda Şerif Kılıç, 60 Kiloda Kerem Kamal, 63 Kiloda Rahman Bilici, 67 Kiloda Atakan Yüksel, 72 Kiloda Cengiz Arslan, 77 Kiloda Fatih Cengiz, 82 Kiloda Emrah kuş, 87 Kiloda Metehan Başar, 97 Kiloda Cenk İldem, 130 Kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek.Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Kazakistan'da Dünya Şampiyonluğuna bir yenisini eklemek istediğini, bunun için çok çalıştığını söyledi.

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