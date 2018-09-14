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Kayaalp, Milli takım kampında

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 20-28 Ekim tarihinde Maristan’nın Budapeşte kentinde düzenlenecek olan Dünya güreş Şampiyonasına Bolu Aladağ’da hazırlanan Greko-Romen güreş milli takım kampını ziyaret etti.

Kayaalp, Milli takım kampında

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 20-28 Ekim tarihinde Maristan’nın Budapeşte kentinde düzenlenecek olan Dünya güreş Şampiyonasına Bolu Aladağ’da hazırlanan Greko-Romen güreş milli takım kampını ziyaret etti.

14 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Kayaalp, Milli takım kampında

Bakan Kasapoğlu, A Milli Takım kampına Milli Güreşçimiz, Dünya ve Avrupa şampiyonu, Olimpiyat ikincisi güreşçimiz Rıza Kayaalp ile de görüştü. Öncelikle kamp çalışmaları hakkında bilgi alan bakan Kasapoğlu, daha sonra Dünya şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili teknik ekip ve sporcuların görüşlerini aldı. Tüm ekip ile tek tek tokalaşan ve hatırlarını soran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Teknik Direktör Salih Bora, Koordinatör Ata Karataş, Kaptan Rıza Kayalp ile de ayrıca Güreş ve mevcut mili takım ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ata sporumuz olan güreşin son yıllarda büyük başarıların altına imza attığını belirten Bakan Kasapoğlu Güreş milli takımları için yeni ve günümüz şartlarına uygun modern bir tesisin de yapılacağının müjdesini verdi. Daha sonra ise Aladağ Gençlik ve İzcilik tesislerinin dışında günün anısına toplu bir fotoğraf çektirildi.
 

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