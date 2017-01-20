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Kayaalp, meydan okudu!

20 Ocak 2017 Cuma 05:43
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Yozgat’ta yapımı tamamlanan Kadın Termal Aquapark ve Spor Merkezi’nin açılış töreni öncesinde milli güreşçi Rıza Kayaalp, basın mensupları ile havuzda güreş tuttu.

Kayaalp, meydan okudu!
Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan ve sadece kadınlara özel olan Kadın Termal Aquapark ve Spor Merkezi’nin ilk konukları erkekler oldu. Düzenlenen programa Yozgat bürokratı, Milli güreşçi Rıza Kayaalp ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
Tatilini memleketi Yozgat’ta geçiren milli sporcu Kayaalp, Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarıyla havuzda güreş tuttu. Rakiplerine minderi dar eden Dünya ve Avrupa’da adından söz ettiren başarılı sporcu, performansını bu kez havuzda basın mensuplarını çırparak gösterdi. Milli sporcunun gazetecilere zor anlar yaşattığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
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