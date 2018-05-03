KAYAALP HEYECANLANDIRDI

Kaspiysk kentindeki şampiyonanın ikinci gününde milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur ile karşılaştı. Milli güreşçimiz, Avrupa şampiyonalarında üst üste 9’uncu kez final müsabakasına çıktı. Ali Aliyev Spor Salonu'ndaki günün son müsabakasında, geçen yıl üçüncü olan Rus rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başaran Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi yine rakiplerine bırakmadı. Rıza Kayaalp, üst üste 7, toplamda ise 8. kez Avrupa şampiyonu olarak ‘Asrın Güreşçisi’ unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etti. Kayaalp, maç sonrasında ‘Allah’a şükürler olsun, uğruna ter döktüğüm, emek harcadığım bir Avrupa şampiyonasında da şampiyon olarak al bayrağımızı göndere çektirip, istiklal marşımızı tüm Avrupa’ya dinlettirdim. Destekleyen tebrik eden herkese çok teşekkürler. Tüm halkımıza armağan olsun’ mesajını paylaştı.

HEYECAN DORUĞA ULAŞTI

Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanmak üzere son maçına çıkarken, Yozgat’ta adeta nefesler tutuldu. TRT’den naklen yayınlanan müsabakayı heyecanla izleyen Yozgatlılar, milli güreşçi Rıza Kayaalp’in rakibini yenmesinin ardından, sosyal medya hesaplarından sevinci paylaştılar. Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen milli güreşçi Rıza Kayaalp'in annesi, babası ve kardeşleri de büyük heyecan yaşadı. Anne Sevgi Kayaalp finali izledikten sonra oğlunun başarılarının gurur verici olduğunu söyledi. Anne Kayaalp, ‘Allah’ım oğluma nice nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları nasip etsin. İstiklal Marşımızı söyletti. Bayrağımızı dalgalandırdı. Oğlumla telefonda görüştüğümde 'Hataya düşme, İstiklal Marşımızı söylet, bayrağımızı dalgalandır, dört kez dön ben seni buradan göreyim' dedim. Oğlumla gururluyum, mutluyum, çok sevinçliyim. Hem bizim hem de Türkiye'nin gururu oldu” dedi.

Rıza Kayaalp'in ikiz kardeşi Zehra Kayaalp Güneş de, maçı izlerken çok heyecanlandığını ifade ederek, “Ankara'da yaşıyorum ama kardeşimin 8'inci Avrupa şampiyonluğunu burada izlemek nasip oldu. Tüm Türkiye gurur duyuyor, biz de gurur duyuyoruz, çalışmasının karşılığını aldı çok mutluyuz” diye konuştu.

Baba Kelami Kayaalp ise, oğlunun 8'inci kez Avrupa şampiyonu olduğunu, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmasını çok istediklerini belirterek, İstiklal Marşını söyletmesi ve Türk bayrağını dalgalandırmasından dolayı gururlandıklarını söyledi.