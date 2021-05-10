Kayaalp, Erdoğan’ın konuğu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla ile Covid-19 önlemlerinin alındığı iftarda bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu yemeğe boks, eskrim, jimnastik, güreş, halter ve tekvando branşlarında madalya kazanan sporcular katıldı. Yemeğe güreş branşı adına son Avrupa şampiyonasında 8. altın madalyasını kazanarak, Avrupa'da, Serbest stilde en fazla şampiyon olan güreşçi olma unvanını elde eden Taha Akgül, 10’uncu kez Avrupa şampiyonluğuna imza atan Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonu Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz, son Avrupa şampiyonasında gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar'la Bronz madalya kazanan Murat Fırat katıldı. İftar yemeğinde ayrıca diğer branşlardan Büşra Işıldar, Nisanur Erbil, Ferhat Arıcan, Elif Çolak, Sıla Karakuş, Adem Asil, , Muhammed Furkan Özbek, Sümeyye Kentli, Berfin Altun, Rabia Kaya, Şaziye Erdoğan, Melike Günal, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün gibi sporcular yer aldı.