Kayaalp en iyi ikinci

Dünyanın en iyi güreşçileri sıralamalarında Türkiye zirveye yerleşti. Serbest stil kategorisinde yapılan değerlendirmede beşinci kez Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül sıkletinde yine dünyanın en iyisi seçilirken, bu yıl Olimpiyat üçüncülüğünden sonra 2 kez üst üste Avrupa Şampiyonu olan Soner Demirtaş 74 kiloda zirveye çıkarak ilk sırada yerini aldı.

UWW DEĞERLENDİRDİ

UWW, geçtiğimiz aylarda yapılan Avrupa Şampiyonası, Pan-Amerika Şampiyonası, Asya Şampiyonası, Yaşar Doğu turnuvası gibi büyük çaplı turnuvalardaki performanslara göre Temmuz ayı değerlendirmesinde bulundu. Serbest, Kadınlar ve Grekoromen branşlarında yapılan değerlendirmede sıkletlerinde dünyanın en iyi 20 sporcusu seçildi. Yapılan seçmelerde listeye Türkiye Milli Takımından 24 sporcu yer alarak dünyada en çok listeye güreşçi sokan ülkelerden biri oldu. UWW, bundan sonraki değerlendirme raporunu önümüzdeki günlerde Paris'te yapılacak olan Dünya Şampiyonasından sonra yapacak. Yıllardır tahtını kimseye kaptırmayan Olimpiyat şampiyonumuz ve bu yıl beşinci kez Avrupa Şampiyonluğunu ilan eden Taha Akgül zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Avrupa'da, dünyada ve Olimpiyatlarda hep şampiyonluğu göğüsleyen Taha, kendine minderde rakip bulamazken, listedeki en yakın ikinci sıradaki rakibine son karşılaştıkları Avrupa Şampiyonasında sayı tuşu ile yenerek büyük bir fark açtı. Dünya Şampiyonası öncesi en büyük çıkışı ise bu yıl Olimpiyat üçüncülüğünden sonra 2 kez üst üste Avrupa Şampiyonu olan Soner Demirtaş 74 kiloda zirveye çıkarak ilk sırada yerini aldı. İlk defa zirveye çıkan Soner, Dünya Şampiyonasında yerini korumak için mindere çıkacak. Yine Serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı yükselişi devam ediyor. Bu yıl U23 Avrupa Şampiyonasında rakiplerini eze eze şampiyonluğunu ilan eden Süleyman, Büyüklerde ise şanssız bir şekilde rakibine kaybederek şampiyonluğu elinden kaçırdı ve üçüncü oldu. 2017 yılında inanılmaz bir çıkış yakalayan Süleyman gözünü 2020 Tokyo Olimpiyatlarına dikmişe benziyor.

RIZA YERİNİ KORUYOR

Grekoromene geldiğimizde bu yıl yedinci kez Avrupa Şampiyonluğunu kazanan Rıza Kayaalp ağır sıklette Kübalı Lopez'in arkasında ikinci sırada yerini koruyor. Olimpiyat Şampiyonluğunu elinden alan Lopez'i devirmek ve üçüncü kez Dünya Şampiyonluğunu ilan etmek için mindere çıkacak.

TARİHE GEÇTİ

80 kiloda geçen yıl Dünya Şampiyonasında dünya ikincisi olan, bu yıl Avrupa Şampiyonasında Avrupa Şampiyonasında bronz madalyayı boynuna takan güreşçimiz Aslan Atem sıralaya dünyanın en iyi güreşçileri arasında üçüncü sırada yerini aldı. Kadınlar branşında ise ağır sıklette güreşen milli güreşçimiz Yasemin Adar Türk güreş tarihinde geçen yıl ilk defa Kadınlarda Avrupa Şampiyonu olurken aynı başarıyı bu yıl da tekrarlayarak ikinci kez tarihe geçmiş oldu. Bu başarısı sayesinde sıralamada oldukça iyi bir çıkış yakalayan Yasemin dünyanın en iyi güreşçileri listesinde üçüncü sıraya yükseldi.

