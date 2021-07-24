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Kayaalp eksiğini tamamlayacak

Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp hedefinin tek eksik madalyası olan olimpiyat altın madalyasını kazanmak olduğunu söyledi.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 00:02
Kayaalp eksiğini tamamlayacak

Yozgat Güreş Eğitim Merkezinden yetiştikten sonra sayısız başarıların altına imza atan Avrupa ve Dünya şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Yozgatlı Rıza Kayaalp’in tek hedefi Tokyo’da altın madalya kazanmak. Grekoromen güreşte 10 Avrupa şampiyonluğu ile kırılması güç bir rekora imza atan Rıza Kayaalp kariyerinde tek eksik madalyanın Olimpiyat altın madalyası olduğunu söyleyerek ‘’Tek hedefim Tokyo'dan altın madalya ile dönmek’’ dedi. Olimpiyatlar öncesinde son hazırlık kampında olduklarına vuru yapan Kayaalp, Artık son yüklenmeleri yaptıklarını ve forumlarını zirveye çıkarmaya çalıştıklarını anlattı. En güçlü şekilde Tokyo Olimpiyatlarına gitmek için son çalışma yaptıklarının altını çizen Kayaalp,  ‘’Geçen sene bazı sakatlıklarım vardı. Olimpiyatların ertelenmesiyle onlarda iyileşmiş oldu. Şu an sakatlığım yok. Bomba gibi hazır bir şekilde Tokyo'ya gideceğiz. Benim almadığım tek madalya Olimpiyat altın madalyası. Onu kazanmak en büyük amacım. Eğer kazanırsam benim için büyük bir başarı olacak. Tek düşüncem altın madalya almak. Sonrasında ise bir kaç yıl daha güreşe devam edeceğim. 20 yılı aşkın bir süredir güreşiyorum. Bu ağır sporu bu kadar yapmak kolay değil’’ dedi 
10 kez Avrupa şampiyon olmanın kolay olmadığına değinen Kayaalp  ‘’Bu kolay değil. Çok güçlü ülkeler var. Avrupa'da 11 finalim, 10 şampiyonluğum var. Kırılması zor bir rekor. Bu kadar başarılı bir dönemin sonrasında Olimpiyatlara gitmek büyük avantaj. Ama elbette her şey minderde belli olacak. Baba olmak çok güzel bir duygu. İnsanın şampiyonluklardan daha fazla sevinebileceği bir şey daha varmış o da çoğunuzun olması. Onu çok özlüyorum. Olimpiyattan sonra eve döndüğümde kızımda babasını daha iyi tanıyacak. Çünkü evden uzun süre ayrı kaldığım için beni devamlı unutuyor. Aramızda aşırı bir bağ kurulamadı. Çok ayrı kalıyoruz. Tek hayalim Olimpiyat altın madalyasını kazanıp, kızım eşim ve ailemle güzel bir zaman geçirmek’’ diye konuştu.

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Kayaalp Eksiğini Tamamlayacak
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