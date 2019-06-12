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Kayaalp dünya evine giriyor

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Kayaalp dünya evine giriyor

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp dünya evine girmeye hazırlanıyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Kayaalp dünya evine giriyor

Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nden yetişen ve bir çok Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde eden, Olimpiyat İkincisi Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, 25-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan düğün merasimi ile dünya evine girecek. Bakiye Mustafa Yılmaz çiftenin biricik kızları Zeynep Yılmaz ile hayatını birleştirecek olan Rıza Kayaalp’in düğün ve nikah merasimi 25 Haziran tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Daha sonar Yozgat’ta 27 Haziran tarihinde yapılacak olan düğün töreninin ardından dünya evine girecek.  

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