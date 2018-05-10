Kayaalp, Cumhurbaşkanı ile buluştu

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyetinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 altın ve 8 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanan Güreş Milli Takımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. AK Parti grup toplantısına katılan milli güreşçiler daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la hatıra fotoğrafları çektirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta federasyon başkanı Musa Aydın ve madalya alan güreşçileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Güreş heyeti ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile de Meclis’in önünde fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde eden ASKİ Sporlu güreşçileri kabul etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın makamında gerçekleşen kabulde, milli güreşçiler Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Soner Demirtaş, Serdar Böke, Enes Başar ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, teknik sorumlu Mehmet Ayan, serbest takım antrenörü Abdullah Çakmar ve grekoromen takım antrenörü Akif Canbaş bulundu. Başarılarından dolayı milli güreşçileri kutlayan Tuna, sporculardan ve teknik heyetten şampiyona hakkında bilgi aldı. Kabul sonrasında milli sporcular, Mustafa Tuna'ya milli takım mayosu ve eşofmanı hediye etti.

