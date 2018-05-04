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Kayaalp, Ankara'da karşılandı

YOZGATLI milli güreşçi Rıza Kayaalp Ankara da coşkuyla karşılandı. Kayaalp'i ASKİ Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları karşıladı.

Kayaalp, Ankara'da karşılandı

YOZGATLI milli güreşçi Rıza Kayaalp Ankara da coşkuyla karşılandı. Kayaalp'i ASKİ Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları karşıladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Kayaalp, Ankara'da karşılandı

Rusya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, bu başarıyı 8. kez tekrar eden milli güreşçi Rıza Kayalp yurda döndü. Ankara'dan Türkiye'ye giriş yapan başarılı sporcuyu kalabalık bir kafile karşıladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayaalp, "Geçen yılda dünya ve Avrupa şampiyonu olmuştum" diyerek, "Avrupa şampiyonası hazırlıkları çok iyi geçmişti. Bir öncede hazırlık turnuvasına gitmiştim. Hedefim her zaman yeni şampiyonluklardı. Hedefim olan 8. şampiyonluğu kazanabilmekti. Büyük emek harcadık ve çok ter döktük. Allah'a şükürler olsun milletimi bir Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olarak gururlandırdım. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz yeter ki istekli ve azimli olalım bu başarılarımız devam edecek. Yeter ki yeni hedeflerin hayallerini kuralım. Geçmişi unutalım ve geleceğe bakalım. Önemli olan şımarmadan aynı istekle yola devem edelim. Bu felsefe ile önümüze bakacağız'' dedi. 
"KAZANDIKÇA KAZANMAK İSTİYORSUN" 
'8. kez madalya kazanmak nasıl bir motivasyon?' sorusuna Kayaalp, 'Kazandıkça seneye tekrar kazanmak istiyorsun. Daha çok çalışıyorsun ve itici bir güç oluyor. Bir yeteneğimiz var Allah'a şükürler olsun" diye cevap verdi. 
 

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