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Kayaalp ailesinin heyecanı!

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda 130 kiloda Türkiye’yi temsil eden Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in altın madalya kazanması ailesi tarafından da sevinçle karşılandı. 

Kayaalp ailesinin heyecanı!

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda 130 kiloda Türkiye’yi temsil eden Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in altın madalya kazanması ailesi tarafından da sevinçle karşılandı. 

24 Ağustos 2017 Perşembe 07:00
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Kayaalp ailesinin heyecanı!

Fransa’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Estonyalı rakibi Heiki Nabi’yi 2-1 yenerek 3. kez Dünya şampiyonluğunu elde etti.
Oğullarının mücadelesini televizyon karşısında izleyen ailesi heyecandan yerinde duramazken altın madalya kazanarak Türk Bayrağını göndere çektiren Rıza Kayaalp’in sevincine de ortak oldular. Anne Sevgi ve baba Kelami Kayaalp oğullarına dua ederek destek olurken karşılaşma sonrası evde bayram havası oluştu.
Maç boyunca heyecandan yerinde duramayan anne Sevgi Kayaalp, çok mutlu olduğunu dile getirerek “Allah başarısının devamını getirsin. Hepimizin gözü aydın. Allah bana verdi ben de Türkiye’ye verdim. Heyecandan kalbim çıkacaktı, dua ederek oğluma destek oldum. Rıza bütün Türkiye’yi temsil etti gururlandırdı. Bayrağımızı dalgalandırdı. Beni çok mutlu etti. İstiklal marşımızı söyletti” dedi.
Sıradaki hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen anne Kayaalp, “Olimpiyata gideceğiz, iki olimpiyat şampiyonluğuna kadar devam etmesini istiyorum. Rıza’ya sürpriz yapmak istiyordum ama nasip olmadı. Orada olsaydım daha iyi destek olurdum. Rıza’yı tribünlerden izleyecektim ama başaramadım. İnşallah bundan sonra tribünden izleyeceğim” şeklinde konuştu.
Rıza Kayaalp'in ablası Nagihan Bakır ise “Ailesi olarak gurur duyuyorum. İstiklal Marşımızı söyletiyor, bayrağımızı göndere çektiriyor. Çok heyecanlandık. Tüm Türkiye’yi gururlandırdı” derken Arzu Coşkun isimli ablası ise “Emeğinin karşılığını aldı. Bayrağımızı dalgalandırdı. Onunla gurur duyuyoruz. Onu çok seviyoruz. O bizim gururumuz. Allah hayırlısıyla olimpiyat şampiyonluğu da nasip eder” açıklamalarında bulundu.
Maç sonunda ise anne Sevgi Kayaalp ve baba Kelami Kayaalp’i başta Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç olmak üzere birçok yakını telefonla arayarak tebrik etti.
 

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