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Kavlak’a tepkiler büyüyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da teknik direktör Fatih Kavlak’a sosyal medya üzerinden tepkiler her geçen gün artarak devam ediyor.

Kavlak’a tepkiler büyüyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da teknik direktör Fatih Kavlak’a sosyal medya üzerinden tepkiler her geçen gün artarak devam ediyor.

03 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Kavlak’a tepkiler büyüyor

Geçtiğimiz hafta Nevşehir Belediyespor karşısında alınan mağlubiyet sonrasında Yozgatspor taraftarları teknik direktör Fatih Kavlak’ı istifaya davet etmişti. Haftanın ilk antrenmanında da çocuğu ile antrenmanı izlemeye gelen bir taraftarı tesislerden çıkartmak istemesi üzerine sosyal medya üzerinden Yozgatspor taraftarları teknik direktör Fatih Kavlak’a tepki gösterip istifaya davet ettiler. Sosyal medya üzerinden bazı taraftar grupları ‘Kavlak’ı istemiyoruz’ ‘Kavlak istifa’ ‘Kavlak’ı kınıyoruz’ gibi paylaşımlar ile tepkilerini dile getirdiler. 

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Kavlak’a Tepkiler Büyüyor
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