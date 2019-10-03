Kavlak’a tepkiler büyüyor

Geçtiğimiz hafta Nevşehir Belediyespor karşısında alınan mağlubiyet sonrasında Yozgatspor taraftarları teknik direktör Fatih Kavlak’ı istifaya davet etmişti. Haftanın ilk antrenmanında da çocuğu ile antrenmanı izlemeye gelen bir taraftarı tesislerden çıkartmak istemesi üzerine sosyal medya üzerinden Yozgatspor taraftarları teknik direktör Fatih Kavlak’a tepki gösterip istifaya davet ettiler. Sosyal medya üzerinden bazı taraftar grupları ‘Kavlak’ı istemiyoruz’ ‘Kavlak istifa’ ‘Kavlak’ı kınıyoruz’ gibi paylaşımlar ile tepkilerini dile getirdiler.