Kavlak’a tepki

Afyonkarahisar’dan devam eden hazırlık kampında Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Murat Kürüm’ü gönderen teknik direktör Fatih Kavlak’a sosyal medya üzerinden kırmızı siyahlı renklere gönül veren taraftarlardan büyük tepki geldi. Teknik direktör Fatih Kavlak’ın bugüne kadar sergilediği tutumdan rahatsızlıklarını dile getiren Yozgatspor taraftarı Murat Kürüm’ü takımdan göndermesinin bardağı taşıran son damla olduğu fikrinde birleşerek teknik direktör Fatih Kavlak’ı istifaya davet etti. Kırmızı siyahlı taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, ‘’Yozgatspor sevdamız için sustuk, Yönetim iyisini bilir dedik sustuk. Ama artık tak etti Canımıza. Şuan itibari ile Murat Kürüm’de hocayla yaşadığı sıkıntılardan dolayı ayrıldı. Kendisi Diyarbakırlı lakin ben Yozgatlıyım, ben bu sezon "66"numarayı giymek istiyorum diyen adam gibi adam Murat Kürümü yedirmeyiz! Sezon başlamadan taraftarlarımızla kargaşaya giren bu hocayla olmaz, olduramayız. Tamam disiplin olabilir ama geçen sene ki hocamız İbrahim Baş’da disiplinliydi fakat, oyuncularıyla bire bir kuvvetli bağları vardı. Taraftarlarımız ile iç içeydi bu saatten sonra seni takımda İstemiyoruz!’’ denildi.