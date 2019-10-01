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KAVLAK iSTiFA SESLERi!

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta hafta sonu Nevşehir Belediyespor’u konuk eden Yozgatspor rakibine 4-0 yenilmesinin ardından Yozgatspor tribünlerinden protestolar yükseldi.

KAVLAK iSTiFA SESLERi!

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta hafta sonu Nevşehir Belediyespor’u konuk eden Yozgatspor rakibine 4-0 yenilmesinin ardından Yozgatspor tribünlerinden protestolar yükseldi.

01 Ekim 2019 Salı 00:00
KAVLAK iSTiFA SESLERi!

Yozgatspor taraftarları takımlarına destek verip ateşlemeye çalışırken, skor 2-0’a gelince teknik direktör Fatih Kavlak’ı istifaya davet ettiler. Yozgatspor Nevşehir Belediyespor ile oynadığı müsabakaya hızlı başlamasına karşılık ilk 10 dakikalık bölümden sonda tekrar geri paslar yapması, bunun sonucunda da kalesinde gol gördü. İlk yarının son dakikalarında gol bulmaya çalışan Yozgatspor aradığı golü bulamayınca devreyi 1-0 geride kapattı. İkinci yarıya müthiş bir taraftar desteği ile başlayan Yozgatsporlu oyuncular istenilen performansı gösteremeyip, kalesinde 2’inci gölü görünce Yozgatspor tribünlerinden protestolar yükseldi. 3’üncü ve 4’üncü gollerin ardından bütün stat teknik direktör Fatih Kavlak’ı istifaya davet etti. Müsabaka sonrasında ise bazı taraftarların kulüp binasına giderek kulüp başkanı Kazım Arslan ile görüştükleri ve Fatih Kavlak’ın gönderilmesini istedikleri öğrenildi. 

Son Güncelleme: 30.09.2019 17:20
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