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Kastamonu hazırlıklarına devam

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü Kastamonu İl Özel İdarespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kastamonu hazırlıklarına devam

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü Kastamonu İl Özel İdarespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

08 Mart 2019 Cuma 00:00
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Kastamonu hazırlıklarına devam

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde Bozok Stadında çalışan kırmızı siyahlı ekip, yaptığı çift kale antrenman ile Kastamonu temsilcisi karşısında oynayacağı taktiği çalıştı. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü Kastamonu İl Özel İdarespor ile oynayacakları müsabakayı taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak kazanmak istediklerini söyledi. Rakibin büyüğü küçüğü olmadığına dikkat çeken Baş, ‘’Biz bütün rakiplerimizi önemsiyoruz ve hepsine aynı ciddiyette hazırlanıyoruz. Kastamonu maçı da zor bir müsabaka olacak. Taraftarlımızın her zaman olduğu gibi bu müsabakada da yanımızda olacağına inanıyoruz ve onların desteğini arkamıza alarak Kastamonu’yu Yozgat’tan eli boş göndereceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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