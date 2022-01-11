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Kasımpaşa Yozgatlı oyuncu ile kazanıyor

Spor Toto Süper Ligi’n başarılı ekiplerinde Kasımpaşaspor Yozgatlı futbolcu Umut Bozok’un attığı gollerle kazanıyor.

11 Ocak 2022 Salı 00:28
Kasımpaşa Yozgatlı oyuncu ile kazanıyor

Spor Toto Süper Ligi’nde ikinci yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadında Hatayspor ile karşı karşıya gelen Kasımpaşaspor güçlü rakibini 3-1 mağlup etmeyi başararak ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlayan taraf oldu. Güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun oynayan İstanbul temsilcisinde 6’ıncı ve 50’inci dakikalarda Umut Bozok’un attığı goller ile Hatayspor’u 3-1 mağlup etti. Yozgatfutbolcu Umut Bozok, Hatayspor karşısında attığı 2 gol sonrasında ligdeki toplam gol sayısını ise 9’a yükseltti. 

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