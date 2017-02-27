Kartal zor kurtuldu: 28-31

TEMSİLCİMİZ HIZLI BAŞLADI





Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 19. Haftasının en dikkat çekici mücadelesi Yozgat’ta oynandı. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda ligin namağlup lideri Beşiktaş Mogaz’ı ağırladı.Ankara bölgesinden İbrahim Yılmaz ve İbrahim Peker ikilisinin yönettiği maça temsilcimiz hızlı başladı. Karşılaşmanın ilk golünü konuk ekip bulurken, kırmızı siyahlı temsilcimiz hızlı ataklarla güçlü rakibine üstünlük kurdu. Müsabakanın ilk 5 dakikası temsilcimizin 3-2 üstünlüğü ile geçildi. Mücadelenin 10. Dakikası 5-5 eşitlikle geçildi. Temsilcimiz üstünlüğünü güçlü rakibine kabul ettirdi. Karşılaşmanın 15. dakikası temsilcimizin 8-5, 20. dakikası 11-9 üstünlüğünü geçildi. 25. Dakikada skor 13-12 geldi. İlk yarının son beş dakikasında oyun üstünlüğü Beşiktaş Mogaz’a geçti. Müsabakanın ilk devresi Beşiktaş Mogaz’ın 15-14 üstünlüğü ile tamamlandı.