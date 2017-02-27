Kartal zor kurtuldu: 28-31

TEMSİLCİMİZ HIZLI BAŞLADI
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 19. Haftasının en dikkat çekici mücadelesi Yozgat’ta oynandı. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda ligin namağlup lideri Beşiktaş Mogaz’ı ağırladı.Ankara bölgesinden İbrahim Yılmaz ve İbrahim Peker ikilisinin yönettiği maça temsilcimiz hızlı başladı. Karşılaşmanın ilk golünü konuk ekip bulurken, kırmızı siyahlı temsilcimiz hızlı ataklarla güçlü rakibine üstünlük kurdu. Müsabakanın ilk 5 dakikası temsilcimizin 3-2 üstünlüğü ile geçildi. Mücadelenin 10. Dakikası 5-5 eşitlikle geçildi. Temsilcimiz üstünlüğünü güçlü rakibine kabul ettirdi. Karşılaşmanın 15. dakikası temsilcimizin 8-5, 20. dakikası 11-9 üstünlüğünü geçildi. 25. Dakikada skor 13-12 geldi. İlk yarının son beş dakikasında oyun üstünlüğü Beşiktaş Mogaz’a geçti. Müsabakanın ilk devresi Beşiktaş Mogaz’ın 15-14 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına konuk ekibin üstünlüğü dikkat çekti. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor’un kritik top kayıpları ve hücumdaki etkisizliği nedeniyle konuk ekip skor farkını da açmaya başladı. 35. dakikada siyah beyazlı takım karşılaşmada 16-20 ile en farklı skoru yakaladı. Karşılaşmanın 40. Dakikası konuk takımın 22-19 üstünlüğü ile geçildi. 45. Dakika 23-24, 50. Dakika 25-26 ile konuk takım lehine tamamlandı. Karşılaşmanın son beş dakikasına girilirken, temsilcimiz basit hatalar yaptı. Lig lideri Beşiktaş Mogaz 25-29’lık skor üstünlüğü ile maçı kontrolüne aldı. Karşılaşma Beşiktaş Mogaz’ın 31-28 üstünlüğü tamamlandı.
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