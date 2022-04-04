Karelin’in rekoruna yaklaştı

Budapeşte'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası’nın 6’ıncı gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İtalyan Danila Sotnikov ile karşılaştı. Rakibini 4-0 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 11’inci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Kayaalp yaptığı müsabaka sonrasında yaptığı açıklamada, ‘’Karelin’in rekoruna erişmek büyük bir gurur olacak. Onun 12 finali ve 12 şampiyonluğu var. Benim 12 Final olarak yetiştim ama şampiyonlukta gerideyim. O büyük bir efsane, asrın şampiyonu olan bir isim. Onun rekoruna yetişebilmek, rekorunu kırabilmek gurur verici olacak. Kolay bir şey değil 12 kez şampiyon olmak. Sonuçta 12 final yaptım, 12’inci şampiyonluk eksik. İnşallah onu kazanırım ve öyle büyük bir şampiyonun rekorunu egale ederim’’ diye konuştu.

