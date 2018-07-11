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Kardeşlerden Türkiye derecesi

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Kick-Boks kursuna devam eden Mustafa ve Betül Zararsız kardeşler Kick-Boks Federasyonu faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında üçüncülük elde ederek Yozgat’ın gururu oldular.

Kardeşlerden Türkiye derecesi

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Kick-Boks kursuna devam eden Mustafa ve Betül Zararsız kardeşler Kick-Boks Federasyonu faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında üçüncülük elde ederek Yozgat’ın gururu oldular.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Kardeşlerden Türkiye derecesi

Antrenör Mustafa Zararsız gözetiminde çalışan Zararsız kardeşler, daha önce katıldıkları Türkiye Şampiyonalarında bir çok dereceleri bulunuyor. Kick-Boks Federasyonu faaliyetleri kapsamında Elazığ’da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Kaan ve Betül Zararsız, 4 bin Kick-Bokscunun katıldığı turnuvada kendi kilolarında Türkiye üçüncü olma başarısını gösterdiler.

Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, aynı zamanda torunları olan Kaan ve Betül Zararsız ile birlikte Salih Koçsoy ve Mustafa Cihan Özipek ile Elazığ’da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasına katıldıklarını söyledi. Çok iyi hazırlandıkları Türkiye şampiyonasından istedikleri sonucu aldıklarını vurgulayan Zararsız, ‘’Türkiye derecesi elde etmek için katıldığımız Türkiye şampiyonasında iki Türkiye ikincisi çıkarma başarısını elde ettik. Çok iyi mücadele ettiğimiz şampiyonada Mustafa ve Betül zararsız kendi kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldular. Ben sporcularımı canı yürekten kutluyorum’’ dedi.

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