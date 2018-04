KARDEŞLER BULUŞTU

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, böylesi güzel projeleri her zaman desteklediklerini belirterek, özveri ile köylerde ve İlçe genelinde görev yapan öğretmenlere teşekkür etti. Sarıkaya Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Şahin, "Kardeş Köy Okulu Projesi kapsamında, ilçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim Okulunu kardeş okul olarak seçtik. Bu okulun tüm öğrencilerini her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı bir borç bildik’’ dedi.

Okul öğretmenlerinin okulda yaptığı çalışmaları anlatıp, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Sarıkaya Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim Okulu Müdürü Emrah Açıkgöz de, ‘’Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmaya hazırım. Kardeş okul kapsamında okulumuzu kardeş okul seçerek köyümüze gelip öğrencilerime yardımlarda bulundukları için öğrencilerim ve ben çok mutlu olduk. Başta okul müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kardeş okul projesi kapsamında okula gelen öğrenciler de çok güzel bir okula geldiklerini belirterek, herkesin kendileri gibi düşünüp, köy okulunda okuyan öğrencilere yardımlarda bulunmalarını beklediklerini ifade ettiler. İki okul arasında kardeş okul protokolü de imzalandı. Kardeş okul ziyaretine gelen öğrenciler, Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı öğrencileri tarafından açık büfe olarak okul yemekhanesinde hazırlanan kahvaltılarını yaptıktan sonra okulda bulunan sınıfları gezip, öğrencilerle sohbet ettiler.