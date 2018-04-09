Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114738
ALTIN
173.366
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6975
EURO
4.9655

KARDEŞLER BULUŞTU

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda uygulamaya konulan ‘Kardeş Okul Projesi’ kapsamında, ‘kardeşliklerini’ ilan eden Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi ile ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı Okulu öğrencileri bir araya geldi.

KARDEŞLER BULUŞTU

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda uygulamaya konulan ‘Kardeş Okul Projesi’ kapsamında, ‘kardeşliklerini’ ilan eden Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi ile ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı Okulu öğrencileri bir araya geldi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
0 Okunma
KARDEŞLER BULUŞTU

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, böylesi güzel projeleri her zaman desteklediklerini belirterek, özveri ile köylerde ve İlçe genelinde görev yapan öğretmenlere teşekkür etti. Sarıkaya Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Şahin, "Kardeş Köy Okulu Projesi kapsamında, ilçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim Okulunu kardeş okul olarak seçtik. Bu okulun tüm öğrencilerini her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı bir borç bildik’’ dedi.
Okul öğretmenlerinin okulda yaptığı çalışmaları anlatıp, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Sarıkaya Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim Okulu Müdürü Emrah Açıkgöz de, ‘’Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmaya hazırım. Kardeş okul kapsamında okulumuzu kardeş okul seçerek köyümüze gelip öğrencilerime yardımlarda bulundukları için öğrencilerim ve ben çok mutlu olduk. Başta okul müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 
Kardeş okul projesi kapsamında okula gelen öğrenciler de çok güzel bir okula geldiklerini belirterek, herkesin kendileri gibi düşünüp, köy okulunda okuyan öğrencilere yardımlarda bulunmalarını beklediklerini ifade ettiler. İki okul arasında kardeş okul protokolü de imzalandı. Kardeş okul ziyaretine gelen öğrenciler, Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı öğrencileri tarafından açık büfe olarak okul yemekhanesinde hazırlanan kahvaltılarını yaptıktan sonra okulda bulunan sınıfları gezip, öğrencilerle sohbet ettiler.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Amatörde ara açılıyor
Amatörde ara açılıyor
Şampiyon Nevşehir
Şampiyon Nevşehir
FORMALiTE DiYE GiTTiK KAZANAMADIK
FORMALiTE DiYE GiTTiK KAZANAMADIK
BUNU HEP YAPIYORLAR
BUNU HEP YAPIYORLAR
U16 ŞAMPİYONU KAYSERİ
U16 ŞAMPİYONU KAYSERİ
ALT YAPILARINI İZLEDİLER
ALT YAPILARINI İZLEDİLER

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim