KARDEŞiZ AMA!

Bozok Üniversitesi sentetik sahasında oynanan müsabaka öncesinde Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara ve Antrenör Levent Anıl Sönmez, Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız’ın yanına giderek başarı dileğinde bulundular. Müsabaka sonrasında da aynı şekilde başarı dileğinde bulunarak rakiplerini Boğazlıyan’a uğurladılar. Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş’ın her sezon üstüne basa basa vurguladığı ‘Önce kardeşiz, sonra rakibiz’ anlayışı ile Boğazlıyan Şekerspor olarak hareket etmeye çalıştıklarını söyledi. Hafta sonu oynadıkları müsabakada da önce kardeşiz mesajı verdiklerini dile getiren Ayyıldız, ‘’Biz Boğazlıyan Şekerspor olarak bu anlayış ile hareket ediyoruz ve hem deplasmanda hem de kendi evimizde rakiplerimiz ile çok iyi diyaloglar kurmaya çalışıyoruz. Boğazlıyan’da konuk ettiğimiz rakiplerimizi en iyi şekilde ağırlamaya gayret gösteriyoruz. Spor önce kardeşlik, dostluktuk. Bu anlayış amatörü daha güzel bir noktaya getirir. Divanlı Gençlerbirliği müsabakasında da rakip takıp yönetici ve antrenörü müsabaka öncesinde de sonrasında da yanımıza gelerek bizlere başarı dileğinde bulundular. Bende onları aldıkları galibiyetten dolayı kutluyorum ve Play-Off’ta başarılar diliyorum’’ dedi.

Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara ise rakipleri olan Boğazlıyan Şekerspor’u Yozgat’ta en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Müsabaka öncesinde Doğan hocaya başarı dileğinde bulunduklarını hatırlatan Kara, ‘’Müsabaka sonrasında ise Doğan hocamızın yanına giderek onları yemeğe davet ettik. Onlarda davetimizi kabul etmediler. Yolları uzun olduğu için Boğazlıyan’a geri döndüler. Maç oynandı ve sahada kaldı. Müsabaka esnasında o anın heyecanı ile istenmeyen agresiflikler olabiliyor ama bunu kesinlikle müsabaka sonrasında taşımamak gerekiyor. Çünkü şunu bilmeliyiz ki biz önce kardeşiz, sonra rakibiz. Boğazlıyan Şekerspor müsabakasında da maç içerisinde zaman zaman sertlikler olsa da iki takım oyuncuları müsabaka sonrasında kardeşçe kin gütmeden sahadan ayrıldılar. Ben iki takım oyuncularını da kutluyorum ve ‘Önce kardeşiz, sonra rakibiz’ diyorum’’ diye konuştu.