Karate müsabakaları tamamlandı

Celal Atik Spor Salon’unda oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda sporcular kendi kilolarında rakiplerini yenebilmek için kıyasıya mücadele ettiler. İki gün süren müsabakalarda şu sonuçlar alındı: Bayan Kata Safşye Buse Özkan birinci, Berin Baltacıoğlu ikinci, Ayşegül Açıkgöz ve Biricik Sıla Zeynep Çelik ise üçüncü oldu. 46 kilogram Bayan Kumite Şeyma Nur İmirhan birinci, Ayşegül Yasatekin ikinci Nisagül Şahin ile Beren Gökdemir ise üçüncü oldu. 30 kilogram Bayan Kumite Sılanur Ayoğlu birinci, Tanay Yılmaz ikinci Ayşe Sena Demir ise üçüncü oldu. 50 kilogram Bayan Kumite İrem Çelik birinci, Zeynep Aydoğan ikinci,

Beyza Gündüz ile Huriye Fırtına üçüncü oldu. 34 kilogram Bayan Kumite Asya Çetinkaya birinci, Belgin Uzun ikinci, Fatma Sude Altan ile Hatice Kara ise üçüncü oldu. 54 kilogram Bayan Kumite Esma Kenek birinci Rabia Cömert ikinci, İrem Sultan Koç ile Senanur Aktaş ise üçüncü oldu. 38 kilogram Bayan Kumite Zişan Gürsoy birinci, Vesile İlisulu ikinci Rukiye Yıldız ile Sıla İbek ise üçüncü oldu. +54 kilogram Bayan Kumite, Belinay Varol birinci, Sıla Özyazıcı ikinci, İrem Sıla Gündoğan ile Şerife Nisa Özdemir ise üçüncü oldu. 42 kilogram Bayan Kumite Gizem Güler birinci, Eylül Doğan ikinci, Hatice Nur Büyükşen ise üçüncü oldu. Erkekler Kata Ali Efe Akbaba birinci, Enes Sad Beşbadem ikinci, Barış Bora ile Osman Alp Eryılmaz üçüncü oldu. 48 kilogram erkekler Kumite, Yalın Alıcı birinci Osman Gülten ikinci, İshak Berke Yılmaz ile Gökdeniz Özdemir ise üçüncü oldu. 32 kilogram erkekler Kumite Arda Koç birinci, Umut Yangın ikinci, Onur Doytanoğlu ile Egemen Salih Kuzu üçüncü oldu. 52 kilogram erkekler Kumite, Yiğit Bektaşoğlu birinci, Ruhi Murat Konukpınar ikinci, Mustafa Akbaş ile Kasım Can Aydoğan ise üçüncü oldu. 36 kilogram erkekler Kumite, Umut Cengiz Kaplan birinci, Osman Atik Aslan ikinci, Tarık Emin Şenkul ile Osman Arda Yılmaz ise üçüncü oldu. 56 kilogram erkekler Kumite Abdullah Uyumaz birinci, Mustafa Cihat Bulut ikinci, Hasan Hüseyin İlhan ile Furkan Samet Gür ise üçüncü oldu. 40 kilogram erkekler Kumite Sercan Atakan Aytekin birinci, Arif Şahin ikinci, Yahya Acun ile Yusuf Karamermer ise üçüncü oldu. 60 kilogram erkekler Kumite Mehmet Çınar birinci, Mert Leylak ikinci, Cihan Göktürk üçüncü oldu. 44 kilogram erkekler Kumite Berat Aksoy birinci,

İbrahim Emir Aydoğdu ikinci, Ahmet Can Kuzucuoğlu ise üçüncü oldu. +60 kilogram erkekler Kumite, İbrahim Kumru birinci, Bekir Cingöz ise ikinci oldu.