Kararlıyız!

Baş, Amaçlarının Yozgat’ın 4-5 yıldır profesyonel lige olan özlemini doğru kararlarla, dikkatli çalışmayla kulübün içeriğine yapısına uygun bir şekilde kazandıracakları oyuncular ile bu özlemi bitirmek istediklerini ifade etti. Burada akılın ön planda olduğunu vurgulayan Baş, ‘’Aklı paylaşmak ön planda, birlikte hareket etmek ön planda. Çünkü doğruluklar, güzellikler başarı öyle geliyor. Sadece ben burada Yozgatspor’u ben şampiyon yaparım dediğim zaman beyhude bir laf söylemiş olurum. Yozgatspor’u bazı hareket edilmesi gereken noktalarına temas ederek hep beraber el birliği yaparsak ancak şampiyon yaparız. Burada birliktelik çok önemli, onun için de takım içerisinde bir takım çalışmalar yapacağız. Herkesin işin içerisinde olduğu bir Yozgat ve herkese keyif verecek hem de Yozgat’ı ileriye taşıyacak’’ dedi.