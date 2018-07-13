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SEZONA şampiyonluk parolası ile başlamaya hazırlanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor da teknik direktör İbrahim Baş, Yozgat halkının 4-5 yıllık profesyonel lig özlemini bitirmeye çalışacaklarını söyledi.

Kararlıyız!

SEZONA şampiyonluk parolası ile başlamaya hazırlanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor da teknik direktör İbrahim Baş, Yozgat halkının 4-5 yıllık profesyonel lig özlemini bitirmeye çalışacaklarını söyledi.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Kararlıyız!

Baş, Amaçlarının Yozgat’ın 4-5 yıldır profesyonel lige olan özlemini doğru kararlarla, dikkatli çalışmayla kulübün içeriğine yapısına uygun bir şekilde kazandıracakları oyuncular ile bu özlemi bitirmek istediklerini ifade etti. Burada akılın ön planda olduğunu vurgulayan Baş, ‘’Aklı paylaşmak ön planda, birlikte hareket etmek ön planda. Çünkü doğruluklar, güzellikler başarı öyle geliyor. Sadece ben burada Yozgatspor’u ben şampiyon yaparım dediğim zaman beyhude bir laf söylemiş olurum. Yozgatspor’u bazı hareket edilmesi gereken noktalarına temas ederek hep beraber el birliği yaparsak ancak şampiyon yaparız. Burada birliktelik çok önemli, onun için de takım içerisinde bir takım çalışmalar yapacağız. Herkesin işin içerisinde olduğu bir Yozgat ve herkese keyif verecek hem de Yozgat’ı ileriye taşıyacak’’ dedi. 

Son Güncelleme: 13.07.2018 09:26
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