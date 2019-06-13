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KARARI TFF VERECEK

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde son hafta oynanan ve yarıda kalan Sarayspor Saraykentspor müsabakası ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

KARARI TFF VERECEK

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde son hafta oynanan ve yarıda kalan Sarayspor Saraykentspor müsabakası ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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KARARI TFF VERECEK

Müsabakada Saraykentsporlu oyuncular önce maçın hakemine ardından da rakip takım futbolcularına saldırmış ve arbede çıkmıştı. Hakem tarafından tatil edilen müsabaka ile ilgili hakem ve gözlemci raporlarını alan Yozgat Futbol İl Temsilciliği Pazartesi günü raporları Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Birimine gönderdi. TFF tarafından yapılacak olan incelemeler sonrasında müsabakanın sonucu belirlenecek. Sarayspor ile Saraykentspor arasında oynanan müsabakada çıkan arbede ise şöyle; Ligin son haftasında şampiyonluk maçına çıkan Sarayspor ile Saraykentspor müsabakasında 75’inci dakikasında Saraykentsporlu bir oyuncu yan hakemin üzerine yürümüş, orta hakem ise hakemin üzerine yürüyen sporcuyu kırmızı kart ile cezalandırmıştı. Daha sonra Saraykentsporlu futbolcular müsabakanın yan hakemi ve orta hakeminin üzerine yürüyerek darp etmeye çalıştılar. Arından ise iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Birbirlerine tekme ve yumruk ile saldıran futbolcuları emniyet ekipleri ayırdı. Emniyet ekiplerinin koruması altında soyunma odasına giden müsabaka hakemleri kendilerine yapılan saldırı ve fiili müdahale nedeniyle müsabakayı tatil ettiğini açıkladı. Müsabaka sonrasında hastaneye giden maçın hakemlerinin darp raporu aldıkları kendilerine saldıran futbolculardan ise şikayetçi oldukları öğrenildi. 
 

Son Güncelleme: 13.06.2019 09:47
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