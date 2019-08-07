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Karakoç’tan teşekkür

YOZGAT Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Amatör Spor Camiasına teşekkür etti.

Karakoç’tan teşekkür

YOZGAT Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Amatör Spor Camiasına teşekkür etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:12
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Karakoç’tan teşekkür

Geçtiğimiz günlerde Futbol İl Temsilciliği için yapılan genel kurul toplantısı sonrasında üçüncü kez Futbol İl Temsilcisi olarak seçilen Mehmet Karakoç, seçim süresinde kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür ettiğini söyledi. İki dönemdir Futbol İl Temsilciliği görevini layığı ile yerine getirmeye gayret gösterdiğini dile getiren Karakoç, ‘’İki dönemdir elimden geldiği kadar bütün kulüplerimize yardımcı olmaya çalıştım. Onların her zaman yanlarında oldum. Kulüp yöneticilerimiz de sağ olsunlar beni üçüncü kez bu göreve layık gördüler. Bu nedenle bana destek veren vermeyen, bütün amatör spor camiasına çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

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