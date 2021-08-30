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Karakoç’a teşekkür

Yozgat’ta 3 dönemdir Futbol İl Temsilciği görevini yürüten Mehmet Karakoç’a Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş teşekkür plaketi verdi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:45
Karakoç’a teşekkür

Üç dönemdir delegelerin oylarını alarak Futbol İl Temsilcisi seçilen, hafta sonu yapılan seçimlerde ise aday olmayacağını açıklayan Mehmet Karakoç’a Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unda yapılan seçimler öncesinde teşekkür plaketi taktik edildi. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat’ta yıllardır futbol il temsilciliği görevini layıkı ile yapan Mehmet Karakoç’a bu zamana kadar verdiği emek ve destekten dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Mehmet Karakoç ile yıllardır uyum içerisinde çalıştıklarını hatırlatan Bektaş, Yozgat’ta amatör futbolun gelişmesi, takım sayılarının artması yönünde birlikte çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Mehmet Karakoç ise, uyum içerisinde çalıştığı Hakan Bektaş’a ve amatör futbol camiasına her zaman kendisinin yanında oldukları için teşekkür etti. Aldığı plaketin kendisini duygulandırdığını vurgulayan Karakoç, kendisinden sonra Futbol İl Temsilciği görevini yürütecek olan arkadaşına da başarı dileğinde bulundu.

Son Güncelleme: 29.08.2021 17:48
Anahtar Kelimeler:
Karakoç’a Teşekkür
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