Karakoç güven tazeledi

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında yapılan Genel Kurul Toplantısında Mehmet Karakoç tek liste ile aday oldu. Toplantıda güven tazeleyen Karakoç, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Üç dönemden Futbol İl Temsilciliği görevini layığı ile yerine getirmeye gayret gösterdiğini dile getiren Karakoç, ‘’Beni Üçüncü dönem bu göreve layık gören bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlk günkü heyecan ile çalışmalarıma devam edeceğim’’ dedi.