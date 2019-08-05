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Karakoç güven tazeledi

YOZGAT Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, tek aday olarak katıldığı olağan genel kurul toplantısında tüm delegelerin oyunu alarak yeniden Futbol İl Temsilciliği görevine geldi.

Karakoç güven tazeledi

YOZGAT Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, tek aday olarak katıldığı olağan genel kurul toplantısında tüm delegelerin oyunu alarak yeniden Futbol İl Temsilciliği görevine geldi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
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Karakoç güven tazeledi

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında yapılan Genel Kurul Toplantısında Mehmet Karakoç tek liste ile aday oldu. Toplantıda güven tazeleyen Karakoç, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Üç dönemden Futbol İl Temsilciliği görevini layığı ile yerine getirmeye gayret gösterdiğini dile getiren Karakoç, ‘’Beni Üçüncü dönem bu göreve layık gören bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlk günkü heyecan ile çalışmalarıma devam edeceğim’’ dedi.

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