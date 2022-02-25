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Kara, SHÇEKspor’da

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Yozgat SHÇEKspor İl Özel İdarespor’un başarılı oyuncusu Regayip Kara’yı renklerine bağladı.

25 Şubat 2022 Cuma 00:57
Kara, SHÇEKspor’da

A grubunu zirvede tamamlayarak Bölgesel Amatör Lige yükselme Play-Off müsabakaları oynama hakkı kazanan Yozgat SHÇEKspor müsabakalar öncesinde eksik bölgelerine takviye yaparak Play-Off’larda başarılı olmak istiyor. Yarın Yerköy ilçe stadında Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile karşı karşıya gelecek olan Yozgat SHÇEKspor Yozgat İl Özel İdare Spor Kulübünün tecrübeli ve başarılı oyuncu Regayip Kara’yı renklerine bağlayarak gücüne güç kattı. Yozgat SHÇEKspor Kulüp Başkanı Hakan Çeliksoy, normal sezonu kendi gruplarında birinci sırada tamamlayarak Play-Off müsabakalarına yükselme başarısı gösterdiklerini söyledi. Play-Off müsabakalarında da başarılı olmak istediklerinin altını çizen Çeliksoy, İl Özel İdarespor’un başarılı oyuncusu Regayip Kara’yı renklerine bağlayarak takımlarını güçlendirdiklerin belirtti. Yarın deplasmanda Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Çeliksoy, Yerköy’den avantajlı bir skor ile dönmek istediklerini de sözlerine ekledi. Yeni transfer Regayip Kara ise tanıdığı, bildiği bir kulüp olan Yozgat SHÇEKspor formasını giyeceği için çok mutlu olduğunu belirtti. Takımının başarısı için elinden geleni yapacağının altını çizen tecrübeli futbolcu, Yerköy deplasmanından da avantajlı bir skor ile döneceklerine inandığını vurguladı. 

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