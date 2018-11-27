KARA PAZAR!

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta kayıpsız liderlik koltuğunda oturan kırmızı siyahlılar ilk puanını Havza deplasmanında kaybetti. Rakibi ile 1-1 berabere kalmasına karşılık, koltuğunda kaldı. En yakın takipçisi Ünyespor takımı da deplasmanda puan kaybedince, aradaki puan farkı aynı şekilde devam etti. Kırmızı siyahlı ekibin Başkanı, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ''Rakiplerimiz çok iyi konsantre oluyorlar, doğal olarak. Kazanmak, liderden puan almak, yenmek için tüm güçlerini ortaya koyuyorlar. Bundan sonra da benzer maçlar oynayacağız. Puan kaybetmemek için rehavete kapılmadan, öncelikle skoru kendi lehimize çevireceğiz, kazanacağız. Bu maçtan ders çıkartıp, önümüzdeki maçlara bakmalıyız'' diye konuştu.

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi'nin yenilgisiz ekibi Yozgat Bozokspor, 'Galibiyet' parolası ile çıktığı maçta rakibine tek sayılık fark ile yenilerek, ciddi bir yara aldı. Yenilmezlik unvanı ile birlikte hem iki puanı hem de liderlik koltuğunu kaybeden taraf oldu. Puan cetvelinde üçüncü sıravaya inen Yozgat Bozokspor'un Başkanı Cenker Doğan, takımının çok iyi mücadele verdiğini, son saniyelerde yakalanan avantajı rakibin daha iyi değerlendirip, galibiyeti aldığını söyledi. Doğan, ''Güneyspu takımı iyi bir ekip, Ama biz onlardan daha iyi mücadele veriyoruz. Şans bizden yana değildi bu defa. Rakibimiz karşısında son dakikalara önde girdik. Skoru lehimizde tutmak isterken, yapılan hatalar sonucunda kalemizde goller gördük. Son saniyede beraberliği yakalayabilecek bir avantaj yakalamamıza karşılık, bunu değerlendiremeyince sahadan yenik ayrılan taraf oldu. Önümüzde önemli maçlar var. Zirvede yer alan üç takım avarajla sıralanıyor. Bu maçın rövanşı da var. Bundan sonraki maçlarımızı kazanıp, yolumuza devam edeceğiz, hedefe ulaşacağız. Buna inanıyorum. Bu bizim için nazar boncuğu oldu. Dersler çıkartıp, daha iyi konsantre olacağız, kazanacağız'' ifadelerini kullandı.