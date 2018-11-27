Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93962
ALTIN
206.110
DOLAR
5.2458
STERLİN
6.7210
EURO
5.9475

KARA PAZAR!

YOZGAT'ı liglerde temsil eden Yozgatspor ve Yozgat Bozokspor, şampiyonluk yarışında iddialarını sürdürürken, yara aldı.

KARA PAZAR!

YOZGAT'ı liglerde temsil eden Yozgatspor ve Yozgat Bozokspor, şampiyonluk yarışında iddialarını sürdürürken, yara aldı.

27 Kasım 2018 Salı 07:00
26 Okunma
KARA PAZAR!

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta kayıpsız liderlik koltuğunda oturan kırmızı siyahlılar ilk puanını Havza deplasmanında kaybetti. Rakibi ile 1-1 berabere kalmasına karşılık, koltuğunda kaldı. En yakın takipçisi Ünyespor takımı da deplasmanda puan kaybedince, aradaki puan farkı aynı şekilde devam etti. Kırmızı siyahlı ekibin Başkanı, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ''Rakiplerimiz çok iyi konsantre oluyorlar, doğal olarak. Kazanmak, liderden puan almak, yenmek için tüm güçlerini ortaya koyuyorlar. Bundan sonra da benzer maçlar oynayacağız. Puan kaybetmemek için rehavete kapılmadan, öncelikle skoru kendi lehimize çevireceğiz, kazanacağız. Bu maçtan ders çıkartıp, önümüzdeki maçlara bakmalıyız'' diye konuştu.
HENTBOL Erkekler Birinci Ligi'nin yenilgisiz ekibi Yozgat Bozokspor, 'Galibiyet' parolası ile çıktığı maçta rakibine tek sayılık fark ile yenilerek, ciddi bir yara aldı. Yenilmezlik unvanı ile birlikte hem iki puanı hem de liderlik koltuğunu kaybeden taraf oldu. Puan cetvelinde üçüncü sıravaya inen Yozgat Bozokspor'un Başkanı Cenker Doğan, takımının çok iyi mücadele verdiğini, son saniyelerde yakalanan avantajı rakibin daha iyi değerlendirip, galibiyeti aldığını söyledi. Doğan, ''Güneyspu takımı iyi bir ekip, Ama biz onlardan daha iyi mücadele veriyoruz. Şans bizden yana değildi bu defa. Rakibimiz karşısında son dakikalara önde girdik. Skoru lehimizde tutmak isterken, yapılan hatalar sonucunda kalemizde goller gördük. Son saniyede beraberliği yakalayabilecek bir avantaj yakalamamıza karşılık, bunu değerlendiremeyince sahadan yenik ayrılan taraf oldu. Önümüzde önemli maçlar var. Zirvede yer alan üç takım avarajla sıralanıyor. Bu maçın rövanşı da var. Bundan sonraki maçlarımızı kazanıp, yolumuza devam edeceğiz, hedefe ulaşacağız. Buna inanıyorum. Bu bizim için nazar boncuğu oldu. Dersler çıkartıp, daha iyi konsantre olacağız, kazanacağız'' ifadelerini kullandı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Telafi edecekler
Telafi edecekler
Tuzkaya hedef büyüttü
Tuzkaya hedef büyüttü
NAZARA GELDiK
NAZARA GELDiK
BOZOK, KAYBETTi
BOZOK, KAYBETTi
Koltuk el değiştirdi
Koltuk el değiştirdi
Sorgun deplasmanda mutlu
Sorgun deplasmanda mutlu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim