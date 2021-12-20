Kar yağışı müsabaka erteletti

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde B Grubuna dahil müsabakada Tuzkayaspor ile Boğazlıyan Şekerspor arasında Bozok Stadı dış sahasında oynanması gereken müsabaka yoğun kar yağışının müsabaka başlama saatinde de devam etmesi nedeniyle hakem tarafından ertelendi. Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi 6’inci hafta müsabakaları Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlar ile geride kaldı. A Grubunda Yozgat İl Özel İdarespor Yozgat SHÇEKspor’u 5-1 mağlup ederken Çandırspor ise konuk ettiği Sarayspor’u 2-0 mağlup etti. B Grubunda Sırçalı Belediyespor konuk ettiği Sarıkaya Belediyespor’a 4-0 mağlup olurken, Çiğdemlispor konuk ettiği Kale Gençlikspor’a 3-2 mağlup oldu. Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor konuk ettiği Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’a 4-0 mağlup oldu. Grupta Tuzkayaspor ile Boğazlıyan Şekerspor ile arasında oynanan müsabaka ise kar nedeniyle ertelendi. C Grubunda Yozgat Belediyesi Bozokspor Divanlı Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ederken, Çamlıkspor ise konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’u 3-1 mağlup etti. Saraykentspor konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 8-2 mağlup ederken Yenifakılı Gençlikspor konuk ettiği Akdağmadenispor’u 6-1 yendi.