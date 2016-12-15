Kar üstünde neşeli antrenman

Ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda Çubukspor ile karşı karşıya gelecek olan Kırmızı siyahlı ekip bu müsabakanın hazırlıklarına geçen haftadan itibaren başladı.



Önceki gün Yozgat’ta etkili olan kar yağışı sonrasında kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasına giren futbolcular, burada teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde Çubukspor maçı hazırlıklarını sürdürdüler. Antrenman esnasında ve özellikle sonrasında sahadaki karın tadını çıkaran oyuncuların neşeli halleri görülmeye değerdi.



Birbirlerine kartopu atan, karda birbirlerini yuvarlayan kırmızı siyahlı oyuncular karın tadını çıkardılar.



Teknik direktör Feridun Dündar, oyuncularının neşeli olmasının ve antrenmanları neşeli bir şekilde geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yozgatspor’da özlenen kolej havasını yakaladıklarını kulüp içerisinde herkesin mutlu olduğunu ve arkadaşlığın üst seviyelerde olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam,



‘’Oyuncularımızın moralleri yerinde, motivasyonları üst düzeyde. Allah’ın izniyle ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Çubukspor müsabakasını da kazanarak ligin ilk devresini galibiyet ile kapatmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güce ve oyunculara sahibiz. İyi bir hava yakaladık ve yakaladığımız bu hava ile birlikte oyuncularımızın moral ve motivasyonları da üst seviyeye çıktı. Çalışmalarımız bir kolej takımı havasında sürüyor. Bu birlik ve beraberliği, bu havayı ligin son haftasında Çubukspor’u yenip ligin ikinci yarısına taşıya bilirsek, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olabiliriz.



Yakaladığımız bu hava ile ligin ikinci yarısında da maç kaybetmeden, rakibimiz Altındağ Belediyespor’un puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ligin ikinci yarısında bir sürpriz ile karşılaşmamak için, eksik gördüğümüz bir iki mevkiye nokta transfer yaparak ligin ikinci yarısında takımımızı zirveye taşımak istiyoruz. Şimdi önümüzde zorlu Çubukspor müsabakası var. Biz tamamen bu maça konsantre olduk. Bu müsabakayı kazanarak ligin ilk yarısını güzel bir yerde ve güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz ve ben oyuncularıma güveniyorum’’ dedi.