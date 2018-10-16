Kaptandan destek

Yozgatspor’un 2015-2016 sezonunda Zara Belediyespor’dan transfer ettiği ve kırmızı siyahlı ekibin kaptanlığını yaptığı Metin Kurt, Amasyaspor müsabakası tribünden izledi. Yozgatspor şampiyonluğu bir puan farkla Türk Metal Kırıkkalespor’a kaptırdığı 2015-2016 sezonunda Yozgatspor formasını başarıyla terleten Metin Kurt sezon sonunda Yozgatspor’un rakibi Amasyaspor’a transfer olmuştu. Kaptan iki eski takımının müsabakasını tribünde izlerken, maç öncesinde Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan ve Yönetim kurulu üyesi Ahmet Akgün ile hasret giderdi