Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98387
ALTIN
228.691
DOLAR
5.7760
STERLİN
7.6277
EURO
6.6929

Kaptandan destek

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Kaptan Metin Kurt eski takımına destek vermek üzere Amasyaspor müsabakasında tribündeki yerini aldı.

Kaptandan destek

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Kaptan Metin Kurt eski takımına destek vermek üzere Amasyaspor müsabakasında tribündeki yerini aldı.

16 Ekim 2018 Salı 16:56
9 Okunma
Kaptandan destek

Yozgatspor’un 2015-2016 sezonunda Zara Belediyespor’dan transfer ettiği ve kırmızı siyahlı ekibin kaptanlığını yaptığı Metin Kurt, Amasyaspor müsabakası tribünden izledi. Yozgatspor şampiyonluğu bir puan farkla Türk Metal Kırıkkalespor’a kaptırdığı 2015-2016 sezonunda Yozgatspor formasını başarıyla terleten Metin Kurt sezon sonunda Yozgatspor’un rakibi Amasyaspor’a transfer olmuştu. Kaptan iki eski takımının müsabakasını tribünde izlerken, maç öncesinde Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan ve Yönetim kurulu üyesi Ahmet Akgün ile hasret giderdi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Milli takımda bir Yozgatlı
Milli takımda bir Yozgatlı
Burak Emre korkuttu
Burak Emre korkuttu
Rıza Kayaalp hazır
Rıza Kayaalp hazır
BOZOKSPOR ZİRVEYİ BIRAKMADI
BOZOKSPOR ZİRVEYİ BIRAKMADI
SORGUN KENDİSİNE GELDİ
SORGUN KENDİSİNE GELDİ
BiZDEN MUTLUSU YOK
BiZDEN MUTLUSU YOK

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim