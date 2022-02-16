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Kaptandan anlamlı paylaşım

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da takım kaptanı Muharrem Kaya, kendi sosyal medya hesabından birlik beraberlik mesajı verdi.

16 Şubat 2022 Çarşamba 00:54
Kaptandan anlamlı paylaşım

Kaptan Muharrem Kaya kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Şimdi değil de ne zaman peki?  Yozgatspor 1959 FK olarak bizler yönetimiyle, hocalarıyla, futbolcularıyla  ve taraftarıyla çok büyük bir camiayız. Futbolda kişiler gelip geçicidir kalıcı olan kulüptür  sadece. Söyleyeceğim şudur ki kime küsmüşse kim kime darılmış kızmışsa, 6 hafta bir kenara bıraksın ve Yozgatspor’a desteğe maçlarına gelsin. 12’nci adamı yanımızda stadımızda görmek istiyoruz. Çünkü bizler  birlikte daha güçlüyüz ve bunu rakiplerimizde hissedecekler. görecekler Allah’ın izniyle. Sevgiler  selamlar, seviliyorsunuz’’ dedi.

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