Kaptanda imzaladı

Geçtiğimiz hafta içerisinde milli takım kampına katılan Kaleci Sakine Doğan, Orta oyun kurucu Atiye Gülseven, Pivot Semanur Buse Baran ile sözleşme yenileyen kırmızı siyahlı ekip, görüşüp prensip anlaşmasına vardığı kaptan Hilal Doğan ile de yeni sezon için resmi sözleşme imzalandı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Başkanı Musa Saydam, iç transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon kadroda bulunan bütün oyuncular ile görüştüklerini söyledi. Daha önce prensip anlaşmasına vardıkları kaptan Hilal Doğan ile yeniden resmi sözleşme imzaladıklarını dile getiren Saydam, ‘’İç transferde mevcut oyuncularımızın tamamıyla anlaşmayı hedefliyoruz. Bütün oyuncularımız ile ön görüşmelerimizi yaptık, geçtiğimiz hafta içerisinde milli takım kampına katılan Sakine Doğan, Atiye Gülseven ve Semanur Buse Baran ile sözleşme imzalamıştık. Şimdi ise kaptanımız Hilal Doğan ile sözleşme imzaladık. Diğer oyuncularımız ile de ilerleyen günlerde tekrar görüşerek hepsine resmi sözleşmeye imza attırmayı planlıyoruz’’ dedi.

Kaptan Hilal Doğan ise alt yapısından yetişip birçok başarılar yaşadığı Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile yeniden sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Geçen sezonun kendileri için bir tecrübe olduğunu vurgulayan Kaptan Hilal Doğan, ‘’Yeni sezonda hedefimizi biraz daha yüksek tutmak istiyoruz. Geçen sezon ilk defa mücadele ettiğimiz birinci ligde hedefimiz kümede kalmaktı bunu da başardık. Yeni sezonda ise elde ettiğimiz tecrübe ile de ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Ben ve takım arkadaşlarım yeni sezonda elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve takımımızı hedefine ulaştıracağımıza inanıyorum’’ diye konuştu.