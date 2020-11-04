Kaptana sürpriz doğum günü

Dün Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü ve oyuncuları 19 yaşına basan kaptan Hilal Doğan’a sürpriz doğum günü düzenlediler. Antrenman sonrasında aldıkları pastayı getiren Hilal’in takım arkadaşları, başarılı arkadaşlarının doğum günün kutladılar. Arkadaşlarının sürprizi karşısında duygulanan kaptan Hilal hepsine teşekkür etti. Takımın en büyük oyuncusu olan Hilal Doğan, Lise döneminde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına katıldı. Dört yıldır A takımda mücadele eden Hilal Doğan, takımın kaptanlığını da üstlendi sağ kanat ve sağ oyun kurucu mevkiinde oynayan Hilal Doğan Yozgat Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük İkinci Sınıf öğrencisi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, antrenör dayı olan Hilal Doğan’a doğum günü nedeniyle de hediyesini kendisi taktim etti.