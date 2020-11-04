Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1151
ALTIN
513.706
DOLAR
8.4055
STERLİN
10.9362
EURO
9.8534

Kaptana sürpriz doğum günü

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında kaptan Hilal Doğan’a sürpriz doğum günü düzenlendi.

04 Kasım 2020 Çarşamba 00:36
Kaptana sürpriz doğum günü

Dün Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü ve oyuncuları 19 yaşına basan kaptan Hilal Doğan’a sürpriz doğum günü düzenlediler. Antrenman sonrasında aldıkları pastayı getiren Hilal’in takım arkadaşları, başarılı arkadaşlarının doğum günün kutladılar. Arkadaşlarının sürprizi karşısında duygulanan kaptan Hilal hepsine teşekkür etti. Takımın en büyük oyuncusu olan Hilal Doğan, Lise döneminde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına katıldı. Dört yıldır A takımda mücadele eden Hilal Doğan, takımın kaptanlığını da üstlendi sağ kanat ve sağ oyun kurucu mevkiinde oynayan Hilal Doğan Yozgat Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük İkinci Sınıf öğrencisi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, antrenör dayı olan Hilal Doğan’a doğum günü nedeniyle de hediyesini kendisi taktim etti. 

Anahtar Kelimeler:
Kaptana Sürpriz Doğum Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT’TA KUPA MESAiSi
YOZGAT’TA KUPA MESAiSi
Engellilerde belirsizlik
Engellilerde belirsizlik
Ekinci spor merkezi açtı
Ekinci spor merkezi açtı
Mücadele iyi, sonuç kötü
Mücadele iyi, sonuç kötü
Gol krallığına aday
Gol krallığına aday
Kızlar dinleniyor
Kızlar dinleniyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim