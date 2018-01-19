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Kaptana ilgi büyük

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Kaptan Ziya’ya oyuncular yoğun ilgi gösterdi.

Kaptana ilgi büyük

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Kaptan Ziya’ya oyuncular yoğun ilgi gösterdi.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Kaptana ilgi büyük

Pazar günü Yozgat’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı göremediği için gözyaşlarına boğulan minik Irmak’ın ulusal medyada çıkan haberleri sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Irmak’ı arayarak telefonda görüşmüş ve pazartesi günü de ailesi ile birlikte Saray’a davet etmişti. Yozgatspor’un takım kaptanı aynı zamanda da minik Irmak’ın babası Ziya İstek ise kızının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından da takımda da ilgi odağı haline geldi. Takım arkadaşları ‘Artık meşhur oldun, Ankara’dan Başakşehir’e gidecekmiş’’ şeklinde kendi aralarında espiri konusu oldu.

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