Kaptana 13 dikiş atıldı

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Salı günü Ziraat Türkiye Kupası Birinci turunda Çarşambaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada Yozgatspor’un başarılı kaptanı Burak Alunay girdiği ikili mücadele sonrasında çenesine aldığı darbe ile kanlar içerisinde yerde kalmıştı. Müsabaka sırasında kulüp doktorunun yaptığı ilk müdahale sonrasında müsabakayı sakat sakat tamamlamak zorunda kalan Burak Altunay daha sonra 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesinde Plastik Cerrahi servisinde tedavi altına alındı. Çenesine 13 dikiş atılan başarılı oyuncunun yarın Kahtaspor ile oynanacak olan müsabakada sahadaki yerini alacağı bildirildi.

ZİYA TEST SONUCUNU BEKLİYOR

Öte yandan geldiğin günden bu güne kadar Covit-19 virüsü ile boğuşan başarılı oyuncu Ziya İstek’in ise yarın oynanacak olan Kahtaspor müsabakasında sahada olup olmayacağı dün verdiği Covit-19 testi sonucuna bağlı olduğu belirtildi.